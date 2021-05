First Period_1, Pittsburgh, Rust 1, 3:22. 2, Pittsburgh, Carter 1 (McCann, Kapanen), 13:07. Penalties_None.

Second Period_3, N.Y. Islanders, Bailey 1 (Mayfield, Nelson), 14:44. Penalties_Wahlstrom, NYI (Tripping), 4:12; Wahlstrom, NYI (Roughing), 8:02; Wahlstrom, NYI (Roughing), 11:30; Letang, PIT (Roughing), 11:30; Martin, NYI (Roughing), 15:03; Aston-Reese, PIT (Roughing), 15:03.

Third Period_None. Penalties_Rust, PIT (Closing Hand on the Puck), 18:32.

Shots on Goal_N.Y. Islanders 13-15-10_38. Pittsburgh 19-10-16_45.

Power-play opportunities_N.Y. Islanders 0 of 1; Pittsburgh 0 of 2.

Goalies_N.Y. Islanders, Varlamov 0-1-0 (45 shots-43 saves). Pittsburgh, Jarry 1-0-1 (38-37).

A_9,344 (18,387). T_2:28.

Referees_Gord Dwyer, TJ Luxmore. Linesmen_Brandon Gawryletz, Matt MacPherson.