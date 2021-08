Pittsburgh 16, Dallas 3

Dal_FG Niswander 29, 7:01. Drive: 11 plays, 37 yards, 4:47. Key Plays: G.Gilbert 15 pass to Schultz; G.Gilbert 7 pass to N.Brown on 3rd-and-4; G.Gilbert 12 pass to Dowdle on 3rd-and-7. Dallas 3, Pittsburgh 0.

Third Quarter

Pit_Ballage 4 run (kick failed), 10:53. Drive: 5 plays, 33 yards, 2:07. Key Play: Haskins 15 pass to Rader. Pittsburgh 6, Dallas 3.

Pit_FG Sloman 48, 5:23. Drive: 9 plays, 14 yards, 4:36. Key Plays: Haskins 6 pass to McFarland on 3rd-and-7; Ballage 4 run on 4th-and-1; Haskins 3 pass to McCloud on 3rd-and-12. Pittsburgh 9, Dallas 3.

Fourth Quarter

Pit_Simmons 5 pass from Dobbs (Sloman kick), 8:47. Drive: 7 plays, 32 yards, 3:17. Key Plays: Dobbs 17 pass to Tr.Edmunds; Samuels 2 run on 3rd-and-1. Pittsburgh 15, Dallas 3.

A_20,113.

Dal Pit FIRST DOWNS 19 15 Rushing 4 6 Passing 13 9 Penalty 2 0 THIRD DOWN EFF 7-17 5-13 FOURTH DOWN EFF 1-3 1-2 TOTAL NET YARDS 347 250 Total Plays 68 59 Avg Gain 5.1 4.2 NET YARDS RUSHING 109 76 Rushes 21 30 Avg per rush 5.19 2.533 NET YARDS PASSING 238 174 Sacked-Yds lost 4-25 1-1 Gross-Yds passing 263 175 Completed-Att. 24-43 18-28 Had Intercepted 1 0 Yards-Pass Play 5.064 6.0 KICKOFFS-EndZone-TB 2-2-2 4-3-0 PUNTS-Avg. 3-50.333 4-45.75 Punts blocked 0 0 FGs-PATs blocked 1-0 0-0 TOTAL RETURN YARDAGE 88 50 Punt Returns 2-1 1-36 Kickoff Returns 4-87 0-0 Interceptions 0-0 2-14 PENALTIES-Yds 4-30 3-43 FUMBLES-Lost 4-2 3-1 TIME OF POSSESSION 30:12 29:48

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Dallas, Dowdle 8-43, DiNucci 2-34, Knox 4-12, Hardy 3-10, Pollard 2-9, Olonilua 2-1. Pittsburgh, Harris 7-22, Samuels 11-20, Ballage 5-19, McFarland 3-9, Haskins 2-4, McCloud 1-2, Rudolph 1-0.

PASSING_Dallas, Gilbert 9-13-0-104, DiNucci 7-17-1-89, Rush 8-13-0-70. Pittsburgh, Rudolph 6-9-0-84, Haskins 8-13-0-54, Dobbs 4-6-0-37.

RECEIVING_Dallas, Turner 4-47, A.Parker 2-39, C.Wilson 2-29, McKeon 2-26, Dowdle 2-16, Davis 2-12, Hardy 2-9, Dixon 2-3, Eagles 1-25, Olonilua 1-17, Schultz 1-15, B.Smith 1-14, N.Brown 1-7, Fehoko 1-4. Pittsburgh, Claypool 3-62, A.Johnson 3-22, Tr.Edmunds 2-22, D.Johnson 2-19, McCloud 2-12, Rader 1-15, McFarland 1-6, Samuels 1-5, Simmons 1-5, Bussey 1-4, Harris 1-3.

PUNT RETURNS_Dallas, Dixon 1-1, Davis 1-0. Pittsburgh, Sexton 1-36.

KICKOFF RETURNS_Dallas, Davis 2-47, Dixon 2-40. Pittsburgh, None.

TACKLES-ASSISTS-SACKS_Dallas, Wright 4-1-0, Gifford 4-0-0, Cox 3-1-0, Robinson 3-1-0, Burton 3-0-0, Parsons 3-0-0, K.Brown 2-1-0, Mukuamu 2-1-0, Kearse 2-0-0, Bohanna 1-2-0, Faoliu 1-2-0, Canady 1-1-0, Hines 1-1-0, Carter 1-0-0, Coyle 1-0-0, Hamilton 1-0-0, Joseph 1-0-0, Neal 1-0-0, Odighizuwa 1-0-0, S.Parker 1-0-0. Pittsburgh, Killebrew 6-0-0, Pierre 4-0-0, Layne 3-1-0, Spillane 3-1-0, U.Gilbert 3-0-0, Marsh 2-2-1, Highsmith 2-1-1, Loudermilk 2-1-0, Allen 2-0-0, Maulet 2-0-0, Wade 2-0-0, Buggs 1-1-0, Stiner 1-1-0, Anderson 1-0-1, Roche 1-0-1, Brooks 1-0-0, Brown 1-0-0, Carter 1-0-0, Davis 1-0-0, B.Johnson 1-0-0, Mondeaux 1-0-0, Norwood 1-0-0, Scales 1-0-0, Wormley 1-0-0, Denmark 0-1-0, Jones 0-1-0, Sutton 0-1-0.

INTERCEPTIONS_Dallas, None. Pittsburgh, Stiner 1-17.

MISSED FIELD GOALS_Dallas, Niswander 52, Niswander 28. Pittsburgh, Sloman 49.

