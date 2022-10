Philadelphia leads series 1-0

___

San Diego

g ab r h 2b 3b hr rbi bb so avg Totals 1 29 0 1 0 0 0 0 2 11 .034 Myers 1b 1 3 0 1 0 0 0 0 0 2 .333 Soto rf 1 3 0 0 0 0 0 0 1 2 .000 Profar lf 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 .000 Au.Nola c 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 Machado 3b 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 Kim ss 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 Grisham cf 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 Cronenworth 2b 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 Bell dh 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 .000

___

PITCHING SUMMARY

Philadelphia

g cg ip h r er bb so hb wp w l sv era Alvarado 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0.00 Domínguez 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 Wheeler 1 0 7 1 0 0 1 8 0 0 1 0 0 0.00

___

San Diego

g cg ip h r er bb so hb wp w l sv era García 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 Martinez 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 Darvish 1 0 7 3 2 2 1 7 0 1 0 1 0 2.57

___

SCORE BY INNINGS

San Diego 000 000 000 — 0 Philadelphia 000 101 000 — 2

E_Bohm. LOB_San Diego 9, Philadelphia 4. HR_Schwarber, Harper. RBIs_Schwarber, Harper. S_Alvarado.

Umpires_(Game 1) Home, Brian Knight; First, Ted Barrett; Second, Adam Hamari; Third, Quinn Wolcott; Right, Todd Tichenor; Left, Doug Eddings.

T_Game 1 at San Diego, 2:43.

A_Game 1 at San Diego, 44826.