MIAMI (AP) — Fue justamente hace un año. Victor Oladipo estaba solo en una habitación oscura. Asimilaba la realidad de que tendría que operarse por segunda vez en la pierna derecha. Sentía frustración, temor, tristeza y rabia.

Se quebró.

“El momento más bajo de mi vida", dijo Oladipo.

No ha sido olvidado. Oladipo lo evocó la noche del martes para ilustrar su pasado y presente. Con 23 puntos, fue el máximo anotador de Miami en la victoria 97-94 ante los Hawks de Atlanta, resultado que catapultó al Heat a la segunda ronda de los playoffs.

Fue apenas el décimo partido de Oladipo esta campaña, incluyendo la regular.

Pero con Jimmy Butler y Kyle Lowry fuera, el Heat necesitaba que alguien diera un paso al frente en el quinto juego. Muchos lo hicieron, entre ellos Oladipo, quien fue intervenido dos veces para reparar un tendón del cuádriceps derecho. Pasó un año recuperándose de esas cirugías, viéndose limitado a apenas 66 juegos en las últimas tres temporadas.

“Realmente no puedo explicar lo que he vivido", dijo Oladipo. “No puedo explicar el por qué estoy aquí hoy. Pero estoy viviendo el momento y haciendo que cada momento tenga significado. Salgo a jugar fuerte. Conseguimos una tremanda victoria. Una tremenda serie. Pero aún no hemos logrado nada. Queda mucho baloncesto por delante. Tenemos que seguir creciendo. En eso me enfoco".

Se trata de la 12da ocasión que el Heat, máximo preclasificado en el Este, avanza a las semifinales de conferencia. El primer juego, ya sea contra Filadelfia (4to) o Toronto (5to), será en Miami el lunes.

Para Oladipo, será algo inédito. Ha disputado 18 partidos de postemporada, todos en las primera ronda.

“Realmente le admiro. De veras que sí, por esta travesía de las últimas tres temporadas lidiando con lesiones y la frustración, y poniéndose en forma para poder contribuir cuando no tenía garantías de jugar", dijo el entrenador del Heat Erik Spoelstra. “Lo deja todo para el equipo. Por eso todos le alientan. Siempre está con una sonrisa en el rostro y eso anima a la gente”.

Después de un año completo de rehabilitación tras la segunda cirugía, Oladipo debutó en la temporada el 7 de marzo. Fue la primera de seis apariciones en las siguientes cuatro semanas, promediando 6,3 puntos. Salía y entraba de la rotación de jugadores.

Oladipo no tenía una función fija. Tenía que esperar por su momento.

Anotó 21 puntos en una victoria en Toronto el 3 de abril. Sumó 40 en el siguiente partido, el del cierre de la temporada, contra Orlando el 10 de abril.

Se estrenó en los playoffs este año con Miami en el cuarto juego contra los Hawks, siendo un revulsivo al disputar 23 minutos. Y en el duelo del martes, Oladipo encestó sus primeros cuatro disparos para prender la mecha.

“Ha tenido que pasar por muchas cosas", comentó el centro del Heat Bam Adebayo. “Tras bambalinas, nadie le ve, pero está trabajando cada día, dos o tres veces por día. Siempre le decimos: ‘tienes que estar listo para cuando te llamen'”.