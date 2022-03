of

MADRID (AP) — Rafael Nadal tendrá que estar fuera de actividad entre cuatro y seis semanas debido a una lesión en las costillas, lo que compromete su puesta a punto para el Abierto de Francia dentro de dos meses.

Nadal informó el martes que se sometió a pruebas médicas tras llegar a su natal España procedente de Estados Unidos, y los resultados detectaron una fisura en una de sus costillas del lado izquierdo.

El actual número tres del mundo sufrió la lesión en las semifinales del Abierto de Indian Wells ante su compatriota Carlos Alcaraz el sábado. Nadal sucumbió en la final ante Taylor Fritz en dos sets el domingo.

“No son buenas noticias y no me esperaba esto”, escribió Nadal en Twitter. “Estoy hundido y triste porque tras el inicio de temporada que he tenido tan buena”.

Nadal empezó el año 20-0, incluyendo su consagración en el Abierto de Australia, hasta que perdió 6-3, 7-6 (5) ante Fritz en el torneo en superficies duras en el desierto de California. Fue el tercer mejor arranque de temporada desde 1990 en la Gira de la ATP. Nadal también conquistó títulos en Melbourne y Acapulco.

Obtuvo su 21er título de Grand Slam en Australia y quedó como dueño absoluto del récord histórico entre los hombres, rompiendo el empate que mantenía con Roger Federer y Novak Djokovic.

“Llegaba a una parte muy importante del año con muy buenas sensaciones y buenos resultados”, dijo Nadal. “Pero bueno, siempre he tenido ese espíritu de lucha y superación y lo que sí haré es tener paciencia y trabajar duro tras mi recuperación. Una vez más agradecer a todos el apoyo”.

Nadal, de 35 años, recibió tratamiento durante la final ante Fritz y posteriormente dijo que empezó a sentir molestias en la zona pectoral la noche previa al jugar contra Alcaraz. Mencionó que no estaba seguro sobre la causa de los problemas, diciendo que fue las molestias le impidieron respirar con normalidad.

El objetivo de Nadal en París sería extender su récord con una 14ta consagración del Slam en superficie de arcilla. Perdió ante el eventual campeón Novak Djokovic en las semifinales de la edición del año pasado.

La participación de Nadal en el Abierto de Madrid a fines de abril dependerá de una rápida recuperación. Cuenta con cinco títulos en Madrid. Se da por hecho que no podrá jugar en el Masters de Montecarlo y el Abierto de Barcelona el próximo mes.

De antemano, Nadal tomó la decisión de saltarse el Abierto de Miami esta semana para enfocarse en la temporada de polvo de ladrillo.

El redactor Howard Fendrich en Washington colaboró con este despacho