NBA planea iniciar temporada 21-22 en octubre

Mark J. Terrill/AP

MIAMI (AP) — La NBA informó el jueves a los equipos que pretende retomar su calendario habitual la próxima temporada, con el inicio de los campos de entrenamiento a finales de septiembre y el comienzo de la campaña regular el 19 de octubre.

La liga envió un memo a los equipos, y al cual The Associated Press tuvo acceso a una copia. El documento no especifica cuándo terminaría la temporada regular 2021-22, y eso se debe a que aún no ha decidido oficialmente si regresaría el torneo de play-in. En caso de que así suceda, y no hay indicios de lo contrario, el calendario regular finalizaría el 10 de abril.