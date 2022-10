N.Y. Yankees 3, Texas 1

DP_New York 1, Texas 6. LOB_New York 6, Texas 1. HR_Gonzalez (6), Stanton (30). SB_Kiner-Falefa (22).

IP H R ER BB SO

New York Severino W,7-3 7 0 0 0 1 7 Castro H,9 1 2 1 1 0 1 Effross S,3-3 1 0 0 0 0 1

Texas Pérez L,12-8 6 5 1 1 5 2 Tinoco 1 0 0 0 1 0 Hernández 1 2 2 2 0 1 Barlow 1 1 0 0 1 1

Umpires_Home, Andy Fletcher; First, Gabe Morales; Second, Chris Segal; Third, Lewis Williams III.

T_2:29. A_35,906 (40,300).