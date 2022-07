N.Y. Yankees 12, Boston 5

E_Vázquez (4). LOB_New York 10, Boston 12. 2B_Hicks (5), Carpenter (3), Trevino (5), Torres (16), Vázquez (16), Refsnyder (5). HR_Donaldson (9), Carpenter (9), Story (15), Dalbec (6). SB_Hicks (9), Gonzalez (2). S_Gonzalez (1).

IP H R ER BB SO

New York Cortes 3 2-3 8 4 4 2 4 Castro W,5-0 1 1-3 1 0 0 0 3 Abreu 2-3 3 1 1 0 1 Luetge S,1-1 3 1-3 1 0 0 1 6

Boston Seabold L,0-2 2 2-3 9 7 7 2 2 Feliz 3 1-3 1 2 1 2 4 Davis 2 3 2 2 0 1 Bradley Jr. 1 1 1 1 3 1

HBP_Seabold (Carpenter), Castro (Bogaerts). WP_Abreu.

Umpires_Home, Chad Fairchild; First, Jerry Layne; Second, Tripp Gibson; Third, Erich Bacchus.

T_3:51. A_36,841 (37,755).