N.Y. Mets 4, Arizona 2

E_C.Kelly (2), McCann 2 (3), Alonso (5). LOB_Arizona 11, New York 6. 2B_Pillar (2), Lindor (2). HR_McNeil (3). SB_McNeil (1). S_M.Kelly (1).

IP H R ER BB SO

Arizona M.Kelly L,2-3 5 2-3 3 3 2 5 6 Ginkel 1-3 0 0 0 0 0 Devenski 1 1 1 1 1 0 Young 1 0 0 0 0 1

New York Hunter 2 0 0 0 0 1 Lucchesi W,1-2 3 1-3 2 1 0 1 3 Familia H,2 1 2-3 3 0 0 0 2 Loup H,2 1 2 1 1 1 1 May S,1-1 1 1 0 0 0 0

HBP_Lucchesi (Locastro).

Umpires_Home, Jeff Nelson; First, Manny Gonzalez; Second, Nick Mahrley; Third, Pat Hoberg.

T_3:30. A_7,908 (41,922).