Milwaukee 73, Oakland 68
Williams 2-12 2-2 8, Hill-Mais 9-14 1-3 20, Lampman 3-5 1-2 10, Brechting 4-5 3-4 12, Maddox 1-5 2-2 5, Oladapo 4-5 1-4 9, Monroe 2-2 0-0 4, Kangu 0-2 0-2 0, Goodline 0-0 0-0 0. Totals 25-50 10-19 68.
Lucas 7-13 4-4 20, Roy 4-14 2-4 11, Brown 5-10 0-0 12, Thomas 3-6 0-0 7, Wilbourn 1-4 1-2 3, Abram 4-8 0-0 8, Sessoms 1-3 1-2 3, Allen 0-0 2-2 2, Bingham 2-5 0-0 5, Henderson 0-2 2-2 2. Totals 27-65 12-16 73.
Halftime_Milwaukee 35-31. 3-Point Goals_Oakland 8-23 (Lampman 3-5, Williams 2-11, Maddox 1-1, Brechting 1-2, Hill-Mais 1-3, Kangu 0-1), Milwaukee 7-29 (Lucas 2-5, Brown 2-7, Thomas 1-1, Bingham 1-4, Roy 1-8, Abram 0-2, Wilbourn 0-2). Fouled Out_Williams, Maddox. Rebounds_Oakland 28 (Oladapo 6), Milwaukee 38 (Wilbourn, Abram 8). Assists_Oakland 12 (Lampman, Oladapo 3), Milwaukee 15 (Lucas 7). Total Fouls_Oakland 20, Milwaukee 23. A_1,492 (10,783).