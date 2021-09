Milwaukee 5, San Francisco 2

E_Flores (8), Belt (3), Estrada (3). DP_Milwaukee 1, San Francisco 1. LOB_Milwaukee 10, San Francisco 10. 2B_Cain (8), Adames (25), Bryant 2 (27), Dickerson (10), Wade Jr. (12). HR_Cain (7). SB_Cain 2 (11), Slater (12).

IP H R ER BB SO

Milwaukee Anderson 2 3 0 0 1 2 Strickland 2 1 0 0 0 2 Topa BS,0-1 1 3 2 2 1 1 Norris W,1-0 1 0 0 0 1 2 Boxberger H,21 1 0 0 0 0 1 Cousins H,6 1 1 0 0 1 2 Hader S,29-30 1 0 0 0 1 3

San Francisco Gausman 5 4 2 2 1 7 Watson 1 0 0 0 1 0 Leone L,3-3 2-3 1 1 1 1 1 Álvarez 1-3 1 0 0 1 0 Rogers 1 1 0 0 0 0 Brebbia 1 3 2 1 1 2

Umpires_Home, Ted Barrett; First, Angel Hernandez; Second, Stu Scheuwater; Third, Alex Tosi.

T_3:45. A_21,189 (41,915).