Milwaukee 5, N.Y. Mets 1

E_Adames (11). DP_New York 1, Milwaukee 0. LOB_New York 6, Milwaukee 5. 3B_Nimmo (2), Yelich (2). HR_Wong (14), Adames (18), Yelich (9). SB_Wong (11). SF_García (5). S_Lauer (6).

IP H R ER BB SO

New York Megill L,3-6 4 5 4 4 4 2 Hand 1 1 1 1 0 1 Hembree 1 0 0 0 0 2 Castro 1 0 0 0 1 0 Díaz 1 0 0 0 0 2

Milwaukee Lauer W,7-5 6 2-3 3 1 1 2 9 Suter 1 1-3 1 0 0 0 0 Hader 1 0 0 0 0 1

Umpires_Home, Adrian Johnson; First, Bill Welke; Second, Cory Blaser; Third, Jeremy Riggs.

T_2:56. A_27,452 (41,900).