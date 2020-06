MLB rechaza propuesta de 114 partidos sin recorte salarial

NUEVA YORK (AP) — Las Grandes Ligas rechazaron la propuesta de los jugadores de disputar una temporada regular de 114 partidos sin recortes salariales adicionales en una campaña demorada por una pandemia. También indicó al sindicato que no presentará una contrapropuesta, informó a The Associated Press una persona con conocimiento de las negociaciones.

La persona habló en condición de anonimato el miércoles debido a que no se ha autorizado dar una declaración.

Los jugadores difundieron su propuesta el domingo, en la que incrementaron el plan de las mayores de una campaña de 82 partidos que presentaron la semana pasada. El campaña se pondría en marcha el 30 de junio y la temporada regular se extendería hasta el 31 de octubre, cinco semanas después de la fecha del 27 de septiembre que MLB planteó al ceñirse al calendario original.

Las Grandes Ligas informaron al sindicato que no tenían interés en extender la temporada hasta noviembre, debido al temor de que una segunda ola de casos de coronavirus podría interrumpir la postemporada y comprometer 787 millones de dólares en ganancias por transmisión.

Los directivos sugirieron que podrían disputar una temporada regular abreviada a 50 juegos sin reducir más los salarios, pero no han presentado oficialmente tal propuesta.

Los equipos y jugadores esperan empezar la temporada sin público en los estadios. Los clubes sostienen que sufrirían grandes pérdidas si no se recortan más los salarios. Las partes acordaron el 26 de marzo repartir los salarios a cambio de obtener 170 millones de dólares adelantados y una garantía de que si se cancela la temporada cada jugador obtendrá el tiempo de servicio del 2020 equitativo al que tuvieron en el 2019.

El acuerdo pidió negociaciones “de buena voluntad” sobre jugar con estadios vacíos o en una sede neutral. El sindicato dijo que no aceptará recortes adicionales.

La propuesta del 26 de mayo recortaría los salarios del 2020 de 4.000 millones a aproximadamente 1.200 millones de dólares, estableciendo una escala descendente de recortes. Jugadores que ganan el mínimo de 563.500 dólares obtendrían el 47% de su salario original y aquellos en la cima, liderados por Mike Trout y Gerrit Cole con 36 millones, recibirían menos del 23%.

La oferta del sindicato dejaría los salarios en 2,8 mil millones, dejando a los jugadores aproximadamente con 70% de su salario original.