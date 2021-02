Sarah Stier/AP

Los Timberwolves de Minnesota despidieron el domingo a Ryan Saunders, horas después de que el equipo con el peor registro de la temporada perdiera su octavo partido de nueve.

El club estaba ultimando los planes para presentar al técnico asistente de Toronto, Chris Finch, como nuevo entrenador el lunes, según una persona con conocimiento de la situación. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque la contratación de Finch no se había completado oficialmente.