Joan Monfort/AP

El siete veces campeón de la Fórmula Uno Lewis Hamilton no planea emular a otros grandes deportistas como Tom Brady y Roger Federer compitiendo a los 40 años.

“No he pensado en ese número porque tengo 37 años. Cielos, todavía me queda un poco", comentó Hamilton el sábado entre risas. “Así que honestamente no he pensado en eso, y no planeo estar aquí cerca de esa edad”.