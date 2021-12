Monzon 6-9 4-5 17, Sanchez 1-1 0-0 2, Anderson 3-17 6-10 12, Darwiche 0-0 0-0 0, E.Jones 8-15 5-5 23, Law 2-7 0-0 4, D.Johnson 1-5 0-1 2, M.Williams 0-0 0-0 0, Cook 1-3 0-0 2, Purnell 0-1 2-2 2, L.Jones 0-1 0-0 0, Maldonado 0-1 0-0 0. Totals 22-60 17-23 64.

Reyes 0-2 0-0 0, Senigaur 1-2 4-4 6, Buster 2-9 4-4 8, Jefferson 4-9 0-0 8, Roberts 7-15 7-10 23, Smith 3-10 2-2 8, Ledet 2-6 0-0 4, Catt 1-2 0-1 2, Nickerson 3-6 0-2 6, Brooks 1-2 0-0 2, Carpenter 0-0 0-0 0, McClure 0-0 0-1 0. Totals 24-63 17-24 67.

Halftime_Lamar 35-32. 3-Point Goals_Our Lady of the Lake 3-15 (E.Jones 2-6, Monzon 1-2, L.Jones 0-1, Law 0-1, Purnell 0-1, Anderson 0-4), Lamar 2-15 (Roberts 2-5, Brooks 0-1, Senigaur 0-1, Ledet 0-3, Buster 0-5). Fouled Out_Sanchez. Rebounds_Our Lady of the Lake 31 (Monzon 11), Lamar 47 (Smith 13). Assists_Our Lady of the Lake 10 (E.Jones 4), Lamar 7 (Jefferson 4). Total Fouls_Our Lady of the Lake 23, Lamar 23. A_1,512 (10,080).