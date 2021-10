L.A. Dodgers 9, San Francisco 2

LOB_Los Angeles 6, San Francisco 5. 2B_Taylor (1), T.Turner (1), Bellinger (1), Pollock (1), Slater (1), Posey (1). HR_Smith (1). SB_Betts (1). SF_Solano (1).

IP H R ER BB SO

Los Angeles Urías W,1-0 5 3 1 1 1 5 Kelly 1 2 1 1 1 0 Knebel 1 0 0 0 0 2 Graterol 1 0 0 0 0 1 Bickford 1 1 0 0 0 0

San Francisco Gausman L,0-1 5 1-3 4 4 4 3 7 Leone 2-3 2 2 2 1 0 McGee 1 0 0 0 0 0 Littell 2-3 4 3 3 0 1 García 1-3 1 0 0 0 1 Castro 1 0 0 0 0 0

Umpires_Home, Angel Hernandez; First, Ted Barrett; Second, Pat Hoberg; Third, Doug Eddings; Right, Carlos Torres; Left, Gabe Morales.

T_3:27. A_42,275 (41,915).