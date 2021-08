L.A. Angels 5, Texas 0

E_Mayfield (5), Lowe (6), Hernandez (1). LOB_Los Angeles 8, Texas 8. HR_Eaton (1). SB_Fletcher (8). SF_Stassi (1).

IP H R ER BB SO

Los Angeles Bundy W,2-8 6 1-3 3 0 0 2 6 Guerra 1 1-3 0 0 0 1 3 Cishek 1 2 0 0 0 0 R.Iglesias 1-3 0 0 0 0 1

Texas Howard L,0-1 2 1-3 3 3 3 2 3 Evans 2-3 0 0 0 0 1 Hearn 4 3 2 0 2 4 Cotton 2 2 0 0 0 3

Cishek pitched to 4 batters in the 9th.

WP_Howard.

Umpires_Home, Nate Tomlinson; First, Joe West; Second, Nic Lentz; Third, Nick Mahrley.

T_2:59. A_21,670 (40,300).