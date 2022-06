L.A. Angels 3, Seattle 0

LOB_Los Angeles 5, Seattle 8. 2B_Rengifo 2 (4), Rodríguez 2 (13). HR_Trout (20), Walsh (12). SB_Velazquez (9).

IP H R ER BB SO

Los Angeles Suarez 4 1-3 4 0 0 3 7 Herget W,2-1 3 2-3 1 0 0 0 1 Bradley S,2-4 1 0 0 0 0 0

Seattle Murfee 2 1 0 0 1 2 Milone L,0-1 4 2 1 1 0 2 Romo 1 3 2 2 0 1 Sheffield 2 1 0 0 0 1

WP_Romo.

Umpires_Home, Jerry Layne; First, Nick Mahrley; Second, Hunter Wendelstedt; Third, David Arrieta.

T_2:57. A_20,804 (47,929).