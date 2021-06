Kansas City 6, N.Y. Yankees 5

LOB_Kansas City 6, New York 13. 2B_C.Santana (5), Judge (9). 3B_Voit (1). HR_O'Hearn (4), Voit (2), Higashioka (6), LeMahieu (6).

IP H R ER BB SO

Kansas City Singer 3 2-3 5 2 2 5 5 Bubic 2 1-3 0 0 0 0 2 Brentz W,2-0 1 1 1 1 1 1 Zimmer H,6 1-3 1 2 2 1 0 Barlow H,11 2-3 1 0 0 0 0 Holland S,5-8 1 1 0 0 1 2

New York Cole 7 3 2 2 3 6 Loaisiga L,7-3 BS,2-4 2-3 5 4 4 0 2 Luetge 1 1-3 0 0 0 0 1

HBP_Brentz (Urshela). WP_Singer, Brentz, Holland.

Umpires_Home, Bill Miller; First, Brian Knight; Second, Gabe Morales; Third, Alex Tosi.

T_3:38. A_21,130 (47,309).