Kansas City 12, L.A. Angels 11

DP_Kansas City 0, Los Angeles 2. LOB_Kansas City 8, Los Angeles 7. 2B_Santana (8), Merrifield 2 (15), Witt Jr. (16), Dozier (12), Rivera (5), Walsh (12). 3B_Walsh (2). HR_Witt Jr. 2 (10), Santana (4), Walsh (13), Ohtani 2 (15). SF_Ohtani 2 (2).

IP H R ER BB SO

Kansas City Heasley 5 4 4 4 2 6 Cuas H,2 2-3 2 1 1 0 0 Garrett H,2 1-3 0 0 0 0 0 Staumont H,5 1-3 0 2 2 2 0 Speier BS,0-1 2-3 1 0 0 0 0 Clarke H,4 1 0 0 0 0 0 Barlow BS,8-10 1 2 3 3 1 1 Coleman W,2-1 1 0 0 0 1 0 Mengden S,1-1 1 1 1 0 0 1

Los Angeles Detmers 5 5 5 5 2 6 Wantz 1 1-3 3 2 2 1 1 Bradley 2-3 0 0 0 0 0 Loup 1 3 1 1 0 0 Herget 1 1 2 2 1 2 Iglesias 1 0 0 0 0 2 Quijada L,0-2 1 2 2 1 1 1

Heasley pitched to 3 batters in the 6th.

HBP_Detmers (Rivera).

Umpires_Home, Nestor Ceja; First, Gabe Morales; Second, Andy Fletcher; Third, Bill Welke.

T_4:14. A_20,189 (45,517).