DOHA (AP) — A los jugadores de Inglaterra se les ha repetido una pregunta mientras se preparan para enfrentarse a Francia el sábado en los cuartos de final del Mundial. ¿Cómo van a detener a Kylian Mbappé?

No es de extrañar, dado que Mbappé es el máximo goleador del torneo, con cinco conquista, y está ampliamente considerado como el hombre que sucederá a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo como la mayor estrella del fútbol.

“Estoy seguro de que Inglaterra se habrá preparado para enfrentar a Kylian”, dijo el técnico francés Didier Deschamps el viernes en una rueda de prensa. “Pero Kylian está en posición de hacer la diferencia”.

“Kylian es Kylian y siempre lo será”, advirtió.

Francia no le baja el tono a las expectativas en torno a su jugador estrella, ni siquiera cuando el ruido a su alrededor aumenta con cada actuación estelar en Qatar.

Ya marcó un gol más de los cuatro que gritó cuando su país ganó el Mundial de Rusia 2018.

En octavos de final, marcó dos goles en la victoria por 3-1 ante Polonia. Su segundo tanto fue un disparo al ángulo tras dejar mal plantado al guardameta Wojciech Szczesny.

“No puede ser comparado con otros jugadores”, opinó su compañero Dayot Upamecano.

“Todos creemos en Kylian”, coincidió Youssouf Fofana.

Mbappé es considerado como una fuerza imparable en Qatar, algo que el defensa inglés Kyle Walker rechazó esta semana.

“Ya no sé cómo decirlo: Siento que es un jugador superior. No lo subestimo ni un ápice, pero no estamos jugando al tenis, no es un deporte individual”, declaró el inglés ante un rosario de preguntas sobre el delantero del Paris Saint-Germain.

Pero los jugadores de Francia parecen felices de alimentar la narrativa de un Mbappé que es sencillamente imparable.

“Si él (por Walker) puede parar a Kylian Mbappé bien por él”, aseveró Fofana. “Pero otros 19 equipos de la Ligue 1 siguen buscando una fórmula. La verdad estará en la cancha”.

Walker tendrá el trabajo de minimizar el daño que Mbappé le podría infligir a la defensa de Inglaterra en el estadio Al Bayt.

Pero más que intentar contener a la mayor amenaza de Francia, esta semana se ha hablado de que tan audaz podría ser el seleccionador de los Tres Leones, Gareth Southgate, en su respuesta.

Inglaterra alcanzó las semifinales del Mundial de Rusia 2018 y la final de la Eurocopa el año pasado.

En ambas ocasiones, Southgate fue criticado por su cautela a pesar de que Inglaterra sólo perdió en la tanda de penaltis contra Italia en la Eurocopa.

"Gareth me cae muy bien. Si no he entendido mal, no todo el mundo le aprecia tanto en su país”, lo elogió Deschamps.

Inglaterra perdió 2-1 ante Croacia hace cuatro años y la derrota en la tanda de penales ante Italia se produjo tras un empate 1-1 en Wembley.

Inglaterra se adelantó en ambos partidos y se acusó a Southgate de adoptar tácticas defensivas para tratar de proteger la diferencia.

Su equipo ha jugado con más libertad en este Mundial, con un estilo más ofensivo que le ha llevado a marcar 12 goles en cuatro partidos para empatar con Portugal como las selecciones más goleadoras.

Southgate ha jugado hasta ahora con cuatro defensores en el torneo, pero podría cambiar el esquema a una defensa de cinco hombres para tratar de hacer frente a Mbappé.

“Nadie se quejaba de que jugáramos con cinco antes de llegar a la final de la Eurocopa”, recordó Walker. “Creo que es un poco duro juzgarlo por lo que hemos hecho anteriormente. Creo que en este torneo hemos practicado un fútbol bien ofensivo y hemos marcado muchos goles”.

Tras quedarse a las puertas en sus dos últimos grandes torneos, Walker cree que Inglaterra está preparada para ganar esta vez. Ganarle a Francia, dice, lo demostraría.

“Es una gran oportunidad para poner un sello y decir que somos un buen equipo y que podemos lograr grandes cosas, y convencernos de que podemos ganar esto”, dijo el defensor del Manchester City.

“No digo que no creamos, pero ganarle a un gran equipo como este en cuartos de final, que es el vigente campeón del mundo, nos dará mucha confianza, no arrogancia, pero sí confianza”, cerró Walker.

El ganador de esta llave se medirá en semifinales con Portugal o Marruecos.