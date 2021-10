Houston leads series 1-0

___

Chicago

g ab r h 2b 3b hr rbi bb so avg Totals 1 33 1 7 0 0 0 1 1 6 .212 Robert cf 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 .667 Abreu dh 1 4 0 2 0 0 0 1 0 0 .500 Moncada 3b 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 .333 Jiménez lf 1 4 0 1 0 0 0 0 0 2 .250 Anderson ss 1 4 1 1 0 0 0 0 0 1 .250 Sheets 1b 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 Grandal c 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 L.García 2b 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 Engel rf 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000

___

PITCHING SUMMARY

Houston

g cg ip h r er bb so hb wp w l sv era Maton 1 0 0 1-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 McCullers Jr. 1 0 6 2-3 4 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0.00 Pressly 1 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0.00 Graveman 1 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 9.00

___

Chicago

g cg ip h r er bb so hb wp w l sv era Crochet 1 0 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 Ruiz 1 0 1 1-3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 López 1 0 2 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 4.50 Lynn 1 0 3 2-3 6 5 5 2 4 0 1 0 1 0 12.27

___

SCORE BY INNINGS

Houston 012 210 000 — 6 Chicago 000 000 010 — 1

E_Bregman. LOB_Houston 15, Chicago White Sox 14. 2B_Alvarez, Altuve. HR_Alvarez. RBIs_Alvarez 2, Meyers, Brantley 2, Bregman, Abreu. CS_Robert.

Umpires_(Game 1) Home, Adam Hamari; First, Chris Conroy; Second, Tom Hallion; Third, Vic Carapazza; Right, Lance Barrett; Left, Chad Fairchild.

T_Game 1 at Houston, 3:34.

A_Game 1 at Houston, 40497.