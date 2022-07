Houston 11, Seattle 1

LOB_Seattle 6, Houston 12. 2B_France (19), Winker (14), Rodríguez (19), Santana (12), Bregman (24), Tucker (15). HR_Díaz 2 (8), Alvarez (30), Dubón (2). SF_Peña (4).

IP H R ER BB SO

Seattle Ray L,8-8 2 2-3 5 4 4 4 3 Murfee 1 1-3 2 1 1 1 0 Brash 1 1 0 0 1 2 Milone 1 3 4 4 1 0 Borucki 1 2 1 1 0 0 Torrens 1 2 1 1 0 0

Houston Verlander W,14-3 7 2-3 5 1 1 1 5 Abreu 1 1-3 1 0 0 1 1

HBP_Milone (Maldonado). WP_Ray, Borucki(2).

Umpires_Home, Nic Lentz; First, Nestor Ceja; Second, Ted Barrett; Third, Lance Barksdale.

T_3:06. A_38,497 (41,168).