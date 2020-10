Halep da positivo de coronavirus

BUCAREST (AP) — La campeona de Wimbledon Simona Halep dio positivo de COVID-19 y dijo el sábado que se está “recuperando bien de síntomas leves”.

La rumana de 29 años, número 2 en el mundo, se había ausentado del Abierto de Estados Unidos debido a temores del virus. Dijo en agosto que prefería quedarse en Europa y entrenarse.

“Quería dejarles saber que di positivo de COVID-19. Me estoy auto-aislando y me recupero de síntomas leves. Me siento bien”, dijo Halep en Twitter.

Halep, ex número 1 mundial, ganó Wimbledon en el 2019 y el Abierto de Francia en el 2018. Wimbledon fue cancelado este año debido a la pandemia.

Muchos países europeos están registrando un aumento en el número de infecciones de coronavirus. Nuevos encierros fueron decretados en Francia, Alemania y otros países esta semana.

Países como Suiza, Italia, Bulgaria y Grecia han cerrado o restringido bares y clubes nocturnos e impuesto otras medidas, como toques de queda y el uso obligatorio de máscaras.