CAMIGLIATELLO SILANO, Italia (AP) — El campeón mundial Filippo Ganna se adjudicó el miércoles su segunda victoria de etapa de este Giro de Italia, con el portugués João Almeida incrementando su ventaja como líder general.

Ganna — el campeón mundial de contrarreloj y ganador de la cronometrada de la primera etapa — pudo alzar los brazos al cruzar en soledad la meta de la quinta etapa tras cubrir una distancia montañosa de 225 kilómetros (139,8 millas) entre Mileto y Camigliatello.

El austriaco Patrick Konrad derrotó a Almeida en el sprint por el segundo lugar, al liderar el pelotón hacia la meta, 34 segundos detrás de Ganna.

Ganna, corredor italiano del equipo Ineos Grenadiers, formó parte de un grupo de ocho fugados y atacó a 16 kilómetros (10 millas) de la meta en el ascenso de primera categoría al Valico Montescuro.

“En teoría no me tocaba participar de la fuga, se suponía que iba a ayudar a Salvatore Puccio", dijo Ganna. “Pero después de 40 kilómetros de ataques, le pedí que se me pegara a la rueda y nos escapamos de los demás".

Fue una alegría para el equipo Ineos Grenadiers, cuyo líder y favorito general Geraint Thomas se retiró del Giro previo a la cuarta etapa el martes tras fracturarse el pelvis en una caída el día anterior.

Filippo Ganna celebra tras cruzar la meta al ganar la quinta etapa del Giro de Italia, en Camigliatello Silano, el miércoles 7 de octubre 2020. (Massimo Paolone/LaPresse vía AP)

El recorrido del miércoles no tuvo un solo metro en terreno llano. Incluyó dos ascenso de tercera categoría previo al Valico Montescuro.

En la general, Almeida aventaja por 43 segundos al español Pello Bilbao y le saca 48 segundos al holandés Wilco Kelderman.

El ecuatoriano Jonathan Caicedo se encontraba a solo dos segundos detrás de Almeida previo a la quinta etapa, pero perdió más de 16 minutos el miércoles.

“Hizo mucho frío hoy, con algo de lluvia. Quedé feliz con mi rendimiento", dijo Almeida. “Luego que Caicedo se rezagó, pudo mantenerme pegado a los favoritos principales y lo dejé todo hasta la meta”.

La sexta etapa el jueves cubrirá una distancia de 188 kilómetros (116,8 millas) entre Castrovillari y Matera, incluyendo un ascenso de tercera categoría.

La ronda italiana iba a arrancar originalmente con tres etapas en Hungría y se celebraría del 9 al 31 de mayo, pero fue aplazado debido a la pandemia de coronavirus.

Concluirá el 25 de octubre con una contrarreloj individual en Milán.