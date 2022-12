El derecho veterano y nativo de Texas Nathan Eovaldi acordó firmar por dos años con los Rangers, en un trato que confiere una opción para un año adicional, de acuerdo con una persona que tiene conocimiento del contrato.

La persona habló con The Associated Press el martes en condición de anonimato debido a que el acuerdo no ha sido finalizado y el equipo no ha anunciado la decisión.