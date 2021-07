HOUSTON (AP) — Deshaun Watson planea presentarse al campamento de entrenamiento de los Texans de Houston el domingo, reveló una persona familiarizada con la decisión del quarterback a The Associated Press.

La persona habló con la AP a condición de mantener el anonimato debido a que no está autorizada para discutir el asunto públicamente. La persona añadió que el quarterback de 25 años aún desea ser canjeado y que se reportará meramente con el fin de evitar ser sancionado.

Watson habría enfrentado multas de 50.000 dólares diarios en caso de no presentarse. Los jugadores se reportan para someterse a pruebas de COVID-19 y participar en reuniones el domingo, y los entrenamientos están programados para iniciar el miércoles.

Watson encabezó la NFL en yardas aéreas la temporada pasada y en el periodo entre campañas del año pasado firmó una extensión de contrato de 156 millones de dólares por cuatro temporadas con los Texans. Sin embargo, la relación entre el quarterback y el equipo se fue deteriorando y el jugador pidió en enero ser canjeado luego que los Texans, que conquistaron la División Sur de la Conferencia Americana en 2018 y 2019, cayeron a un récord de 4-12 la campaña pasada.

Su futuro se eclipsó aún más en marzo, luego que 22 mujeres presentaron demandas penales acusándolo de agresión o acoso sexual. La policía de Houston y la NFL investigan las denuncias, pero hasta la fecha no se han presentado cargos en su contra.

El gerente general del equipo, Nick Caserio, ha evitado responder preguntas sobre el futuro de Watson pero ha dicho que el equipo “respeta el proceso legal”. El nuevo entrenador en jefe de Houston, David Culley, también se ha rehusado a responder preguntas respecto al quarterback en el periodo entre temporadas.

Caserio firmó al quarterback experimentado Tyrod Taylor en un trato de un año en marzo para darle al equipo una póliza de seguro en la posición en caso de que Watson no pueda o no desee jugar esta temporada. Los Texans seleccionaron al quarterback Davis Mills, de Stanford, en la tercera ronda del draft de este año, y él y Jeff Driskel, que recientemente fue adquirido a través de la agencia libre, competirán por un puesto como suplentes de Taylor en caso de que Watson no sea una opción.