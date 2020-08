Fuente AP: Se pospone el Rojos-Cerveceros, como protesta

MILWAUKEE (AP) — El juego entre los Rojos de Cincinnati y los Cerveceros de Milwaukee, previsto para el miércoles por la noche, se ha pospuesto, como una protesta tras las heridas graves causadas por la policía a un ciudadano negro en el estado de Wisconsin, dijo una persona enterada de la situación.

Esa persona habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima, porque la posposición no se ha anunciado oficialmente.

La decisión surgió horas después de que los Bucks de Milwaukee no se presentaron en la cancha para el quinto partido de su serie de playoffs ante el Magic de Orlando en Lake Buena Vista, Florida, también en protesta por el caso de Jacob Blake, herido gravemente de bala en Wisconsin.

Milwaukee se ubica en ese estado.

Dirigentes de la NBA anunciaron más tarde que los tres partidos previstos para la jornada se habían pospuesto.

En esta foto del martes 25 de agosto de 2020, un manifestante se protege durante una serie de enfrentamientos frente a la corte del condado de Kenosha, Wisconsin (AP Foto/David Goldman)

Blake recibió numerosos disparos de los policías en Kenosha, unas 40 millas (64 kilómetros) al sur de Milwaukee. El abogado de la familia dijo que Blake estaba paralizado, y que haría falta un “milagro” para que vuelva a caminar.

Videos grabados mediante teléfonos celulares captaron el momento en que los agentes abren fuego contra Blake el domingo. El caso ha generado protestas en Kenosha y en otras localidades.