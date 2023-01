SAN DIEGO (AP) — El veterano toletero dominicano Nelson Cruz acordó un contrato por un año y un millón de dólares con los Padres de San Diego, de acuerdo con dos personas con conocimiento de la negociación.

Las personas hablaron con The Associated Press en condición de anonimato el miércoles porque el contrato depende de una prueba física que no ha sido completada.