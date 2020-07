Fuente AP: NFL reducirá pretemporada a la mitad

La NFL reducirá a la mitad su pretemporada y postergará su inicio, a fin de que los equipos tengan más tiempo para entrenarse tras verse obligados a realizar varias actividades de manera virtual, a consecuencia de la pandemia de coronavirus, dijo una persona enterada de la decisión.

Esa persona habló el miércoles con The Associated Press a condición de permanecer anónima porque la liga no ha anunciado que la pretemporada será recortada de cuatro partidos a dos.

Los jugadores siguen conversando con el sindicato para definir si piden la cancelación de todos los partidos de pretemporada, dijeron dos personas cercanas a quienes consideran esas exigencias. Esas dos fuentes hablaron también con la condición de mantenerse en el anonimato, porque no se ha tomado una decisión.

La pandemia obligó a que los equipos realizaran todas sus actividades del receso entre campañas mediante videoconferencias. Así, los integrantes de los equipos no se reunirán en persona sino hasta el 28 de julio, la fecha en que está prevista la apertura de los campamentos de entrenamiento.

Sin los minicampamentos habituales, las prácticas en el terreno y los ejercicios supervisados personalmente de abril a junio, será difícil que la condición física de los jugadores se encuentre en un punto óptimo. Así que eliminar los primeros partidos de la pretemporada, del 13 al 16 de agosto, les daría más tiempo de recuperar la forma.

Ahora, los equipos disputarían sus primeros duelos del 20 al 24 de agosto y del 27 al 31, en lo que debía ser originalmente la segunda y tercera semana de la pretemporada. Cada uno de los 32 equipos jugaría un partido de local y uno de visitante.

La mayoría de esos encuentros serán los mismos de los que estaban previstos originalmente, aunque habrá algunas modificaciones para que cada conjunto pueda jugar al menos una vez en casa.

En foto de archivo del 15 de agosto del 2019 el corredor de los Texans de Houston Karan Higdon en una práctica con los Lions de Detroit en Houston (AP foto/David J. Phillip, File)

Se cancelarían también los últimos duelos de pretemporada, programados para el 3 de septiembre. Así, los equipos tendrían más tiempo a fin de prepararse para la temporada regular, que se inauguraría el 10 de septiembre, con la visita de Houston a Kansas City.

No hay cambios en el calendario de la temporada regular.

La liga sigue definiendo los protocolos, no sólo para prevenir el contagio del COVID-19, sino para intensificar las prácticas durante las primeras semanas de los campamentos.

El partido anual del Salón de la Fama, en el que se enfrentarían Pittsburgh y Dallas el 6 de agosto, fue cancelado recientemente. Las ceremonias de exaltación de los nuevos miembros de ese recinto se pospusieron a 2021.

El periodista de la AP, Rob Maaddi, contribuyó con este despacho.

