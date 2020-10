Francona se operó 4 veces en los últimos meses

CLEVELAND (AP) — La mente de Terry Francona imaginó brevemente una vida sin béisbol, mientras el manager pasaba por un severo problema de salud que le ocasionó un susto mayúsculo.

El retiro acechaba.

“Algunos días, cuando estaba extremamente exasperado, ese pensamiento me cruzaba la mente”, dijo el piloto de los Indios de Cleveland. “Cuando era difícil ver a luz al final del túnel. Pero traté de no pensar así”.

Francona reveló el miércoles que se sometió a varias operaciones en espacio de cuatro días y tuvo que permanecer ingresado en la Cleveland Clinic mientras lidiaba con problemas de salud que le dejaron fuera de la banca por casi todos los juegos de esta temporada.

A los 61 años, Francona planea regresar en el 2021 y dijo que se siente aliviado de superar el calvario que lo agobió física y mentalmente.

Tras operarse inicialmente por un problema gastrointestinal que le había afectado por casi un año, Francona pensó que se estaba recuperando, cuando varias complicaciones de coagulación obligaron a más cirugías y a cuatro días en cuidados intensivos.

“Fue un tiempo duro”, dijo Francona mediante una llamada en Zoom desde su casa en Arizona. “Por un par de semanas estuve no sólo fuera del deporte, sino fuera de todo. Se estaba poniendo peliagudo”.

ARCHIVO _ En esta foto del 20 de abril del 2016, el manager de los Indios de Cleveland Terry Francona reacciona a fanáticos antes de un partido de béisbol contra los Marineros de Seattle. (AP Foto/Phil Long)

Francona se siente mucho mejor ahora y planea pasarse los dos próximos meses ganando fuerza para poder regresar para una octava campaña con los Indios. Con el coach de primera base Sandy Alomar Jr. a las riendas, el equipo llegó a la postemporada por cuarta vez en cinco años, antes de quedar eliminado en la ronda de comodines.

Francona, que se ha operado las dos rodillas y una de sus caderas, dice que necesita cirugía para remplazarse la otra, pero no hasta que esté saludable.

“Quisiera que mi calidad de vida fuese un poco mejor”, dijo. “Pero no quiero sufrir de nuevo los coágulos. Cojear es mejor que estar horizontal. He contratado a alguien a quien he visto antes por las próximas siete semanas para terapia. Él va a trabajar conmigo para que recupere fuerza y tratar de ponerme en una posición en la que puedo darme la mejor oportunidad para aguantar una larga campaña”.