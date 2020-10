Flacco será el quarterback titular de Jets ante Dolphins

En foto del 11 de octubre del 2020, el quarterback de los Jets de Nueva York Joe Flacco lanza un pase en el juego ante los Cardinals de Arizona el 11 de octubre del 2020. El 14 de octubre del 2020 el coach Adam Gase confirma que Flacco será titular el domingo ante los Dolphins.. less En foto del 11 de octubre del 2020, el quarterback de los Jets de Nueva York Joe Flacco lanza un pase en el juego ante los Cardinals de Arizona el 11 de octubre del 2020. El 14 de octubre del 2020 el coach Adam ... more Photo: Frank Franklin II, AP Photo: Frank Franklin II, AP Image 1 of / 1 Caption Close Flacco será el quarterback titular de Jets ante Dolphins 1 / 1 Back to Gallery

NUEVA YORK (AP) — Joe Flacco será el quarterback titular por segundo encuentro consecutivo con los Jets de Nueva York en lugar del lesionado Sam Darnold.

El entrenador Adam Gase confirmó el miércoles que el mariscal de campo de 35 años comandará el ataque el domingo en Miami ante los Dolphins. La decisión se tomó después de que Darnold se perdió el encuentro de la semana pasada ante Arizona con un esguince en el hombro derecho.

Flacco completó 18 de 33 pases para 195 yardas y un touchdown en la derrota de Nueva York por 30-10.

“Creo que probablemente estaré en un estado mental completamente diferente el domingo”, dijo Flacco. “Definitivamente hubo muchos nuevos sentimientos y cosas así en mi cabeza antes del domingo debido a que fue un poco distinto para mí. Intento liberar mi mente lo más posible. Creo que esta semana va a ser más fácil relajarme y entrar en el ritmo del partido desde el inicio".

Flacco tiene una foja de 7-0 en su carrera ante los Dolphins, incluyendo un triunfo en los playoffs.

“Lo sé”, dijo Flacco con una gran sonrisa. “Estás tratando de darme mala suerte”.

Darnold, quien se lesionó en la derrota por 37-28 ante Denver el 1 de octubre, no entrenó el miércoles. El quarterback abandonó el partido ante los Broncos durante unas jugadas pero regresó para terminarlo. No ha entrenado desde entonces y no es seguro cuándo regresará.

“Creo que está mejor que la semana pasada”, dijo Gase sobre Darnold. “Mientras mayor tiempo le demos, mejor se sentirá. Está siguiendo los pasos que necesitamos que dé para tener una oportunidad la próxima semana. Tomaremos la decisión cuando lleguemos a ese momento”.

Darnold indicó que está “avanzando” y va “lento pero seguro”, comenzando a lanzar pases.

“Creo que el hombro está ganando un montón de rango de movimiento, lo que es bueno”, indicó. “Pero lo estoy tomando un día a la vez”.

En otras lesiones, el tacle novato Mekhi Becton no entrenó por una dolencia en el hombro que lo dejó fuera ante los Cardinals.

El guardia Alex Lewis (hombro), tampoco entrenó el miércoles, pero Gase cree que estará limitado el jueves y viernes, y listo para jugar el domingo.

El receptor Breshad Permian (tobillo), el cornerback Bless Austin (pantorrilla), así como el liniero defensivo Quinnen Williams (confidencial) y John Franklin-Myers (pie), estuvieron limitados en la práctica.