En foto de archivo del 11 de junio del 2020 los atletas noruegos Filip Ingebrigtsen, Henrik Ingebrigtsen, Jakob Ingebrigtsen, Narve Gilje Nordas y Per Svela en los 2000 metros en los Impossible Games 2020 en Oslo. El 8 de julio del 2020 presentan los "Juegos de la Inspiración" que se realizarán de manera simultánea en siete estadios de Estados Unidos y Europa. (Lise Åserud/NTB scanpix via AP) less