Detroit 3, N.Y. Yankees 0

DP_New York 1, Detroit 1. LOB_New York 7, Detroit 6. 2B_Donaldson (3), Grossman (1), Reyes (1), Meadows (1).

IP H R ER BB SO

New York Montgomery L,0-1 6 3 1 1 2 5 M.Castro 1 3 2 2 1 0 Luetge 1 1 0 0 1 0

Detroit Pineda W,1-0 5 3 0 0 0 2 Barnes H,1 1 1 0 0 0 0 Wi.Peralta H,1 1 0 0 0 0 1 Lange H,2 1-3 2 0 0 1 0 Soto S,3-3 1 2-3 1 0 0 0 1

M.Castro pitched to 3 batters in the 8th.

Umpires_Home, Hunter Wendelstedt; First, Adam Hamari; Second, Edwin Moscoso; Third, Jerry Layne.

T_2:34. A_21,529 (41,083).