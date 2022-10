Davidson 48, Drake 14

DAV_McCurdy 48 run (Bonoffski kick), 08:38

DRKE_Stewart 5 pass from Corwin (Williams kick), 02:24

Second Quarter

DAV_Maione 7 pass from Durkin (Bonoffski kick), 11:55

DAV_Turner Jr. 62 run (Bonoffski kick), 07:45

DRKE_Radocha 7 pass from Ellingson (Williams kick), 03:32

Third Quarter

DAV_McCurdy 9 pass from Durkin (Bonoffski kick), 01:37

Fourth Quarter

DAV_Turner Jr. 3 run (Bonoffski kick), 13:25

DAV_Messer 10 pass from Cleland (Bonoffski kick), 07:19

DAV_Berry 52 pass from Cleland (kick failed), 03:57

DAV DRKE First downs 25 15 Rushes-yards 57-355 26-81 Passing 155 152 Comp-Att-Int 9-11-0 17-35-1 Return Yards 18 125 Punts-Avg. 1-29.0 3-40.7 Fumbles-Lost 1-0 0-0 Penalty-Yards 3-25 3-25 Time of Possession 33:38 26:22

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Davidson, Dy. Sparks 15-80, Ma. McCurdy 4-64, Be. Turner Jr. 3-64, Co. Williams 10-57, Co. Cleland 4-51, Ma. Adams 3-16, Aa. Maione 3-14, Ma. Sheron 3-14, Lu. Durkin 3-10, Br. Oakley 1-0, Ja. Sales 1-0, Ar. Hilliard 3-(minus 7), Team 4-(minus 8). Drake, Do. Boyland 13-36, Ia. Corwin 4-28, Tr. Radocha 1-10, Da. Cherwin 1-5, Bl. Ellingson 7-2.

PASSING_Davidson, Lu. Durkin 6-8-0-89, Co. Cleland 3-3-0-66. Drake, Bl. Ellingson 9-15-1-103, Lu. Bailey 5-13-0-27, Ia. Corwin 3-7-0-22.

RECEIVING_Davidson, Ch. Berry 1-52, Ma. Weaver 2-51, Lu. Raber 1-13, Tr. Messer 1-10, Cl. Freeman 1-9, Ma. McCurdy 1-9, Aa. Maione 1-7, Br. Reina 1-4. Drake, Za. Gray 2-44, Tr. Radocha 2-29, Au. Flax 2-19, Da. Cherwin 1-14, Hu. Johnson 2-11, Co. Howard 1-11, Do. Boyland 4-7, Mi. January 1-6, Ja. McCauley 1-6, El. Stewart 1-5.