Danbury defeats Trumbull

The Trumbull boys’ basketball team lost a 51-47 decision to Danbury on Monday.

DANBURY 51, TRUMBULL 47

Danbury

Kevin Vidmar 12 1-3 27

Steven Gonzalez 3 0-2 6

Yesnaia Floyd 1 0-0 3

Nick Smith 1 0-0 2

Jaden Cook 2 3-4 7

Darin Rodriguez 0 0-1 0

Artez Tuft 0 0-0 0

Isaiah Easter 1 0-0 2

Jah Joyner 2 0-0 4

Totals 22 4-10 51

3 Pointers: Vidmar 2, Floyd 1

Trumbull

Tyler Woolery 2 0-0 4

Lance Walsh 0 0-0 0

Connor Johnston 6 0-0 12

Johnny McCain 3 0-0 8

Christian Sanders 0 0-0 0

Cape Holden 4 0-0 9

Sebastian Mettellus 1 0-0 2

Andrew Cutter 3 1-2 7

Jake Gruttadauria 2 1-2 5

Totals 21 2-4 47

3 Pointers: McCain 2, Holden 1

Danbury 9 11 17 14 51

Trumbull 16 9 15 7 47