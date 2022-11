DOHA (AP) — La imagen de Keylor Navas y sus compañeros mirando al suelo lo decía todo.

Acababan de caer 7-0 ante España, la peor goleada sufrida por Costa Rica en sus seis participaciones en la Copa Mundial.

Los jugadores no pudieron dormir esa noche, según el lateral derecho Keysher Fuller.

Tras el mazazo, el técnico Luis Fernando Suárez, buscó evitar en las últimas horas la menor distracción posible en el equipo y concentrarse a puertas cerradas para el choque del domingo contra Japón, en el que una segunda derrota decretaría la eliminación de los costarricenses.

"Me preocupa lo mental, me preocupa que el grupo no salga de este resultado por la manera que se dio”, dijo el estratega colombiano.

¿Cómo se dio? Los Ticos no pudieron rematar una sola vez a puerta y tuvieron una magra posesión de 18%.

Japón, en tanto, dio todo un zarpazo al remontar un marcador adverso y vencer 2-1 a Alemania, que se medirá en la misma fecha contra España en el otro choque por el Grupo E.

La humillación fue probablemente más dura para los tres históricos — Navas, Bryan Ruiz y Celso Borges — que disputan su tercer Mundial consecutivo y fueron pilares de la selección que alcanzó los cuartos de final en Brasil 2014, la mayor proeza de la selección centroamericana. Ruiz ha anticipado su retiro después de Qatar.

Para vergüenza de Navas, de 35 años, la goleada también infló su registro de goles recibidos en los mundiales, 14 en nueve partidos. Es algo duro para la distinguida carrera de un portero que tuvo un brillante paso por el Real Madrid antes de pasar al Paris Saint-Germain, su actual club.

Costa Rica y Japón nunca se han enfrentado en choques mundialistas.

Las anotaciones de Ritsu Doan y Takuma Asano en el último cuarto de hora le dieron el triunfo a Japón ante los cuatro veces campeones del mundo. Fue la primera vez que los asiáticos remontan y terminan ganando después de empatar dos y perder once en 13 partidos de Copas del Mundo estando abajo.

Costa Rica llegó aferrada a repetir su hazaña del 2014 en Brasil, pero se estrelló de inmediato contra la joven maquinaria española.

Japan nunca ha alcanzado los cuartos de final en un Mundial y tiene ese objetivo entre ceja y ceja. Esta es su séptima participación, quedándose varada tres veces en la ronda de octavos, incluyendo la pasada edición en Rusia. Sucumbieron 3-2 en la prórroga ante Bélgica tras adelantarse 2-0.

También quedaron fuera en octavos en 2010 al perder por penales ante Paraguay, y cayeron 1-0 contra Turquía en 2002 cuando fueron coanfitriones con Corea del Sur.

Su técnico Hajime Moriyasu no se aburre de hablar sobre romper “la maldición de los octavos”.