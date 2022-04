Con 28 puntos de Jokic, Nuggets se imponen 129-118 a Lakers

LOS ÁNGELES (AP) — Nikola Jokic consiguió 38 puntos, 18 rebotes y seis asistencias en la victoria de los Nuggets de Denver 129-118 sobre los Lakers de Los Ángeles, con la que se colocaron en la quinta posición en la Conferencia Oeste el domingo.

Will Barton aportó 25 unidades y Aaron Gordon añadió 24 puntos y ocho rebotes para los Nuggets, que capitalizaron la ausencia de LeBron James con un resurgimiento en el cuarto periodo para ganar por cuarta vez en cinco partidos. Denver aventaja por medio juego a Utah en la quinta posición en el escenario de playoffs, tratando de asegurarse de no tener que participar en el mini torneo play-in.

Anthony Davis terminó con 28 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias para los Lakers, ubicados en la undécima posición, cuya participación en el play-in se difumina con su sexta derrota al hilo. Los Ángeles han perdido 28 de 38 desde el 7 de enero. Russell Westbrook agregó 27 unidades y Carmelo Anthony 17.

Los Lakers fueron competitivos frente a un rival superior, aunque no se pudieron contrarrestar la ausencia del líder anotador de la NBA, quien no participó por cuarta vez en seis juegos con una torcedura de tobillo izquierdo. James anotó 38 puntos para los Lakers en la derrota ante Nueva Orleans el viernes por la noche, pero decidió que no se iba a recuperarse lo suficientemente rápido para enfrentar a los Nuggets en un juego temprano.

James, de 37 años, necesita ser parte de al menos dos de los últimos cuatro juegos de los Lakers para ser elegible para el título de mejor anotador, que sería apenas el segundo de su carrera y el primero desde 2008. Comenzó el domingo por delante de Giannis Antetokounmpo y Joel Embiid por una fracción de punto.