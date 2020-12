Colts: Extirparán tumor cancerígeno a Rigoberto Sanchez

INDIANÁPOLIS, Indiana, EE.UU. (AP) — El pateador de despeje de Indianápolis Rigoberto Sanchez se siente afortundado de que los doctores le hayan detectado un tumor cancerígeno antes de que se esparciera. Lo mismo sienten los Colts.

Menos de 20 horas después de despejar cinco veces en la derrota ante Tennessee, uno de los jugadores más populares en el camerino de Indianápolis recurrió a Instagram para anunciar que será operado el martes para extirparle el tumor.

“Sé que no será tan sólo un bache en el camino, pero sé que tengo una esposa maravillosa apoyándome junto a mi familia, entrenadores y amigos”, escribió Sanchez.

“Desafortundamente, hay cosas que no puedes controlar en la vida y esta es una de ellas. Ningún plan o preparativo me habría preparado para este tipo de adversidad, pero como le dije a mi esposa, no podemos titubear. Sigo aspirando a volver más fuerte que nunca. lo que me enferma es que tendré que dejar de jugar un tiempo al lado de mis hermanos, pero sé que estarán bien”.

El entrenador en jefe de los Colts Frank Reich, la única persona del equipo en hablar el lunes con los reporteros, no dio detalles sobre el diagnóstico ni el tiempo estimado de recuperación o regreso de Sanchez. Comentó que los directores del equipo le informaron del estado a finales de la semana pasada y añadió que fue Sanchez quien decidió jugar el domingo después de consultarlo con los médicos.