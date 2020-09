Colorado 6, Dallas 3

Dallas 0 2 1 — 3 Colorado 5 1 0 — 6

First Period_1, Colorado, Bellemare 2 (Nieto, O'Connor), 4:37. 2, Colorado, Burakovsky 5 (Makar, Rantanen), 11:51. 3, Colorado, MacKinnon 8 (Graves, Compher), 12:32. 4, Colorado, Kadri 8 (Landeskog, Nichushkin), 13:43. 5, Colorado, Rantanen 6 (Burakovsky, Girard), 14:27. Penalties_Radulov, Dal (Hooking), 7:20; Jost, Col (Roughing), 15:13; Faksa, Dal (Roughing), 15:13; Perry, Dal (High Sticking), 19:36; Janmark, Dal (High Sticking), 20:00.

Second Period_6, Dallas, Pavelski 8 (Janmark, Gurianov), 7:50. 7, Dallas, Heiskanen 4 (Gurianov, Hintz), 17:31 (pp). 8, Colorado, Burakovsky 6 (MacKinnon), 18:04. Penalties_Timmins, Col (High Sticking), 2:19; Dallas bench, served by Perry (Tripping), 8:32; Perry, Dal (Roughing), 12:31; Pavelski, Dal (Slashing), 13:31; Colorado bench, served by Namestnikov (Unsportsmanlike Conduct), 13:31; Kadri, Col (Slashing), 13:31; Girard, Col (Unsportsmanlike Conduct), 17:02; Comeau, Dal (Roughing), 18:04.

Third Period_9, Dallas, Benn 5 (Heiskanen, Gurianov), 14:12 (pp). Penalties_Graves, Col (Tripping), 4:03; Timmins, Col (Delay of Game), 5:39; Comeau, Dal (Misconduct), 11:16; Bellemare, Col (Cross Checking), 12:07; Hintz, Dal (Slashing), 12:07; Pavelski, Dal (Misconduct), 12:31; Cole, Col (Holding), 13:31.

Shots on Goal_Dallas 5-11-18_34. Colorado 23-15-3_41.

Power-play opportunities_Dallas 2 of 6; Colorado 0 of 6.

Goalies_Dallas, Bishop 1-2-0 (19 shots-15 saves), Dallas, Khudobin 7-4-0 (22-20). Colorado, Hutchinson 1-0-0 (34-31).

A_0 (18,641). T_2:40.

Referees_Dan O'Rourke, Chris Rooney. Linesmen_Scott Cherrey, Kiel Murchison.