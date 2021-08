Cleveland 7, Boston 5

E_Muñoz (1). DP_Boston 1, Cleveland 1. LOB_Boston 6, Cleveland 7. 2B_Martinez (34), Plawecki (7), Ramírez (27), Chang (10). HR_Devers 2 (32), Dalbec (17), Ramírez (31), Hedges (7). SB_Straw (22), Verdugo (6), Zimmer (12), Duran (2).

IP H R ER BB SO

Boston Houck 5 1-3 1 3 3 4 3 Taylor H,14 2-3 1 0 0 0 1 Robles H,15 1 2 1 1 0 2 Davis L,0-1 BS,0-1 2-3 3 3 3 0 1 Barnes 1-3 1 0 0 0 0

Cleveland Morgan 3 2 2 2 1 3 Garza 1 2 1 1 2 3 Stephan 2 3 1 1 1 5 Parker 1 2 1 1 0 1 B.Shaw W,6-6 1 0 0 0 0 0 Clase S,19-23 1 0 0 0 0 1

HBP_Houck 3 (Giménez,Reyes,Zimmer).

Umpires_Home, Nic Lentz; First, Ramon De Jesus; Second, Nick Mahrley; Third, Ron Kulpa.

T_3:22. A_22,883 (34,788).