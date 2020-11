Campazzo llega a acuerdo por 2 años con Nuggets

La última vez que Facundo Campazzo y Nikola Jokic compartieron una cancha en un partido relevante fue durante el Mundial del año pasado en China. El argentino brilló y su selección se llevó el triunfo, sepultando las esperanzas de coronación de Jokic y de Serbia.

Pronto, ambos buscarán otra vez un título, esta vez como compañeros.

Campazzo accedió a un contrato por dos años con los Nuggets de Denver en viernes, primer día de la agencia libre, de acuerdo con una persona que tiene conocimiento directo de la negociación. Esa fuente habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima porque el convenio no se formalizará al menos hasta el domingo, cuando expira la moratoria de la NBA para anunciar nuevos fichajes.

El diario The New York Times fue el primer medio que informó sobre el acuerdo entre Campazzo y los Nuggets.

Campazzo ha disputado dos ediciones de los Juegos Olímpicos y dos del Mundial. Acumula un par de títulos de la EuroLeague y se le conoce por sus pases certeros y espectaculares.

Ahora, ha decidido que es tiempo de probar suerte en la NBA, con un equipo de Denver que remontó dos desventajas de 3-1 en los playoffs más recientes y que avanzó a la final de la Conferencia Oeste, donde cayó ante los Lakers de Los Ángeles, eventuales campeones de la NBA.

“Campazzo dominó el partido absolutamente", dijo Sasha Djordjevic, entonces entrenador de Serbia, tras la derrota por 97-87 ante Argentina en aquellos cuartos de final en Donguan, el 10 de septiembre de 2019. “Esta victoria es de él”.

Los Nuggets esperan precisamente contribuciones como ésa por parte del armador de 1,81 metros.

La agencia libre se abrió en la NBA el viernes a las 6 de la tarde (2300 GMT). Ningún acuerdo puede firmarse sino hasta el mediodía del domingo.

Y muchos de los principales nombres disponibles —como Anthony Davis de los Lakes y Fred VanVleet, de ascenso meteórico con Toronto— no tomaron decisiones inmediatas sobre su futuro.