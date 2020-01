CHS falls to Wooster

Christian Heritage lost to Wooster, 56-47, in boys’ basketball on Friday.

Derrick Coleman scored 14 points and Nate Brinkman had 12.

CHS

Dinari Bien-Aime - 0 points

Nate Brinkman - 12 points

Ethan Haggerty - 5 points

Charlie Bohn - 7 points

Caleb Haggerty - 2 points

Tom Packevicz - 2 points

Duncan Wang - 0 points

Josh Botelho - 5 points

Derrick Coleman - 14 points

Wooster

Sean Fullerton - 24 points

PJ Tate - 4 points

Max MO-T - 13 points

Charlie Stuher - 9 points

Brooks Byrnes - 3 points

Ronnie Cushine - 0 points

Peter Sun - 3 points