CHS falls to Watkinson in boys basketball

Christian Heritage lost to Watkinson, 67-49, in boys’ basketball on Wednesday.

Derrick Coleman scored 14 points and Caleb Haggerty scored 11 for coach Tyler Greenwood’s Kingsmen.

CHS

Dinari Bien-Aime - 4 points

Ethan Haggerty - 4 points

Charlie Bohn - 6 points

Caleb Haggerty - 11 points

Tom Packevicz - 4 points

Josh Botelho - 6 points

Derrick Coleman - 14 points

Nathanael Mack - 0 points

Watkinson

C James - 22 points

K Walker - 21 points

A Thompson - 15 points

C Gonzales - 2 points

A Jones - 4 points

A Joseph - 2 points

E Rees - 0 points

W Furneaux - 0 points

Y Ruser - 0 points

B Hodas - 0 points

H Zhou - 0 points