CHS boys lose to Masters

Christian Heritage lost to Masters, 56-52, in boys’ basketball on Monday.

Nate Brinkman scored 24 points for the Kingsmen.

CHS

Dinari Bien-Aime - 0 points

Nate Brinkman - 24 points

Ethan Haggerty - 6 points

Charlie Bohn - 4 points

Caleb Haggerty - 6 points

Tom Packevicz - 0 points

Duncan Wang - 0 points

Josh Botelho - 6 points

Derrick Coleman - 6 points

Master’s

Nathan Lagan- 0 points

Jason Pordugula - 0 points

Ethan Oates - 21 points

Keandre Johnson - 16 points

AG Jaggan - 0 points

Zag Hunqhrey - 0 points

Trey Sabia - 5 points

Robbie Shelauhy - 14 points