Bucknell 24, Georgetown 21 OT

GTWN_Moultrie 3 pass from Holley (Ryan kick), 07:04

Second Quarter

BUCK_FG Schearer 50, 14:19

Third Quarter

GTWN_Tomas 33 pass from Holley (Ryan kick), 11:00

BUCK_Bennett 93 kickoff return (Schearer kick), 10:45

GTWN_Stakely 2 run (Ryan kick), 04:59

Fourth Quarter

BUCK_FG Schearer 21, 06:22

BUCK_Bennett 10 run (Gary pass from Semptimphelter), 00:47

Overtime

BUCK_FG Schearer 42

BUCK GTWN First downs 18 19 Rushes-yards 37-94 34-96 Passing 198 227 Comp-Att-Int 21-33-0 27-40-3 Return Yards 135 22 Punts-Avg. 3-34.7 3-36.7 Fumbles-Lost 0-0 0-0 Penalty-Yards 7-55 4-40 Time of Possession 28:39 31:21

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Bucknell, Co. Bennett 7-63, Ni. Semptimphelter 10-21, Ru. Baker 17-17, Ok. Ayungo 1-1, Al. Brown 2-(minus 8). Georgetown, Jo. Stakely 12-42, He. Moultrie III 10-35, Ty. Knoop 5-21, Jo. Tomas 1-4, Ma. Gudger 1-3, Ca. Pygatt 1-2, Pi. Holley 4-(minus 11).

PASSING_Bucknell, Ni. Semptimphelter 21-33-0-198. Georgetown, Pi. Holley 26-39-3-201, Ty. Knoop 1-1-0-26.

RECEIVING_Bucknell, Ma. Owens 4-60, Da. Harris 4-53, Jo. Gary 3-35, Ch. Tait 3-17, Ok. Ayungo 2-14, Ch. Kreinbucher 1-10, Ru. Baker 4-9. Georgetown, Jo. Tomas 9-121, Do. Moultrie 9-65, He. Moultrie III 2-17, Ca. Pygatt 1-9, Ji. Kibble 1-7, Ma. McCormick 2-6, Jo. Stakely 3-2.