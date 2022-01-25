BALL STATE 81, MIAMI (OH) 64

|FG
|FT
|Reb
|MIAMI (OHIO)
|Min
|M-A
|M-A
|O-T
|A
|PF
|PTS
|Ayah
|30
|4-7
|1-2
|3-4
|2
|3
|9
|D.Brown
|1
|0-1
|0-0
|0-0
|0
|1
|0
|Grant
|35
|11-17
|1-1
|0-2
|4
|1
|26
|Lairy
|27
|3-12
|2-2
|1-3
|4
|2
|10
|White
|26
|1-5
|0-0
|1-3
|1
|3
|3
|Coleman-Lands
|20
|2-7
|0-0
|0-0
|2
|0
|5
|Etzler
|17
|0-2
|0-0
|0-2
|0
|0
|0
|Williams
|17
|1-6
|2-2
|1-1
|0
|0
|5
|Harrison
|12
|1-1
|0-0
|0-0
|0
|2
|2
|McNamara
|9
|1-3
|0-0
|0-1
|0
|1
|2
|Avance
|4
|1-1
|0-0
|1-1
|0
|0
|2
|Eller
|2
|0-1
|0-0
|0-1
|0
|2
|0
|Totals
|200
|25-63
|6-7
|7-18
|13
|15
|64
Percentages: FG .397, FT .857.