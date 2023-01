MILÁN (AP) — Massimiliano Allegri, el técnico de la Juventus, no quiere presiones innecesarias sobre su equipo, así que está tratando de desviarlas hacia otro lugar.

Ubicada en el segundo sitio luego de ocho partidos consecutivos sin recibir gol, la Juve enfrenta este viernes al Napoli, líder de la Serie A italiana.

“Será encantador disputar este partido”, dijo Allegri el jueves. “Necesitamos jugar bien, con entusiasmo y deseo, pero esto no será decisivo para el título y es un partido más importante para ellos. No es una prueba de choque. Venimos de una buena racha, pero también el Napoli. Éste no será un encuentro decisivo, pero sí muy importante, más para ellos que para nosotros”.

La Vecchia Signora ha trepado al segundo sitio gracias a su seguidilla de ocho victorias. Ha alcanzado en puntos al campeón defensor Milan y está a siete unidades del Napoli.

El conjunto de Turín ha mantenido su buen desempeño en la cancha pese al escándalo contable que provocó la renuncia colectiva de su junta directiva, así como la apertura de investigaciones por parte de la fiscalía de esa ciudad.