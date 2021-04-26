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Sports

ATP Rankings

1. Novak Djokovic, Serbia, 11963

2. Rafael Nadal, Spain, 9810

3. Daniil Medvedev, Russia, 9700

4. Dominic Thiem, Austria, 8365

5. Stefanos Tsitsipas, Greece, 7980

6. Alexander Zverev, Germany, 6125

7. Andrey Rublev, Russia, 6000

8. Roger Federer, Switzerland, 5875

9. Diego Schwartzman, Argentina, 3765

10. Matteo Berrettini, Italy, 3568

11. Roberto Bautista Agut, Spain, 3090

12. Pablo Carreno Busta, Spain, 3015

13. David Goffin, Belgium, 2885

14. Denis Shapovalov, Canada, 2820

15. Gael Monfils, France, 2770

16. Hubert Hurkacz, Poland, 2600

17. Grigor Dimitrov, Bulgaria, 2576

18. Jannik Sinner, Italy, 2548

19. Milos Raonic, Canada, 2495

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20. Felix Auger-Aliassime, Canada, 2418

21. Stan Wawrinka, Switzerland, 2358

22. Cristian Garin, Chile, 2318

23. Karen Khachanov, Russia, 2280

24. Casper Ruud, Norway, 2270

25. Alex de Minaur, Australia, 2235

26. Daniel Evans, Great Britain, 2140

27. Aslan Karatsev, Russia, 2087

28. Fabio Fognini, Italy, 2048

29. Borna Coric, Croatia, 1880

30. Taylor Fritz, USA, 1855

31. Ugo Humbert, France, 1825

32. Lorenzo Sonego, Italy, 1817

33. Adrian Mannarino, France, 1681

34. Benoit Paire, France, 1659

35. Nikoloz Basilashvili, Georgia, 1645

36. Filip Krajinovic, Serbia, 1619

37. Dusan Lajovic, Serbia, 1595

38. John Isner, USA, 1550

39. Marton Fucsovics, Hungary, 1465

40. John Millman, Australia, 1461

41. Kei Nishikori, Japan, 1453

42. Marin Cilic, Croatia, 1453

43. Alexander Bublik, Kazakhstan, 1453

44. Jan-Lennard Struff, Germany, 1440

45. Reilly Opelka, USA, 1427

46. Albert Ramos-Vinolas, Spain, 1405

47. Miomir Kecmanovic, Serbia, 1384

48. Alejandro Davidovich Fokina, Spain, 1295

49. Laslo Djere, Serbia, 1213

50. Cameron Norrie, Great Britain, 1200

Doubles

1. Mate Pavic, Croatia, 9760

2. Robert Farah, Colombia, 9270

3. Juan Sebastian Cabal, Colombia, 9180

4. Nikola Mektic, Croatia, 8160

5. Nicolas Mahut, France, 7070

6. Bruno Soares, Brazil, 6980

7. Horacio Zeballos, Argentina, 6950

8. Filip Polasek, Slovakia, 6810

9. Ivan Dodig, Croatia, 6710

10. Marcel Granollers, Spain, 6345